Vernissage: Blicke in 19 Ateliers

„Blicke in 19 Ateliers“ wirft Sibylle Mania in ihrer neuen Ausstellung, die am Donnerstag, 16. Juli, um 19 Uhr in der ACC Galerie eröffnet wird. Vorgestellt wird im Rahmen der Vernissage außerdem erstmals das im Juni im Stuttgarter Verlag Arnoldsche Art Publishers erschienene S/W-Fotobuch mit ihren Künstleratelierfotografien.

Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung im zweiten Obergeschoss der ACC Galerie findet gegen 20.30 Uhr vor dem Haus die Performance „Puro Rollo“ von Victor del Oral statt. Ein einzeiliges Gedicht, geschrieben auf eine mehr als hundert Meter lange Papierrolle, fällt, während es gelesen wird, aus dem höchsten Fenster des Gebäudes. Victor del Oral (geboren 1987, Mexiko) untersucht mit der Entwicklung seiner Lecto-Skulpturen das Medium Text in performativen Zusammenhängen.