Vernissage im „Eigenheim“

Eine Ausstellung mit Werken von Gökçen Dilek Acay wird am Freitag, 23. Oktober, 19 Uhr, in der Galerie Eigenheim im Weimarhallenpark eröffnet. Um 19.30 Uhr schließt sich ein kleines Konzert an. Die Künstlerin diskutiert in ihrer Arbeit Konzepte der Unterdrückung, Macht und den zerstörerischen Aspekten des Menschen. Gökçen Dilek Acay und die Galerie Eigenheim arbeiten seit 2015 regelmäßig in verschiedenen Ausstellungen und Projekten zusammen.