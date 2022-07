Vernissage mit arabischen Köstlichkeiten in Weimarer Galerie

Weimar. Arabische Köstlichkeiten und Schreibkunst präsentiert die Tusche-Kunst-Galerie in der Karl-Liebknecht-Straße 12 in Weimar. Zu Eröffnungsveranstaltung zeigt der Kalligraph Mohamed Khanom seine Werke.

Eine Vernissage mit arabischen Köstlichkeiten gibt es am Samstag, 9. Juli, von 13 bis 19 Uhr in der Tusche-Kunst-Galerie in der Karl-Liebknecht-Straße 12 in Weimar. Der bekannte arabische Kalligraph Mohamed Khanom zeigt dann seine Arbeiten, die sich rund um arabische Kalligraphie drehen. Mohamed Khanom wurde in Kuwait geboren, lebte in Damaskus und kam 2015 nach Deutschland. Er hat arabische Kalligraphie studiert und gibt nun selbst Workshops in ganz Thüringen. Die Werke des Künstlers sind noch bis Sonntag, 31. Juli, in der Galerie zu sehen. Der Eintritt zu der Eröffnungsveranstaltung ist frei.