Vernissage zur Ausstellung der Aids-Hilfe Weimar am Samstag

Weimar. Camilo Londoño Hernández präsentiert textliche und visuelle Interpretationen zu seinen persönlichen Erfahrungen mit dem HI-Virus in der Galerie C. Keller in Weimar.

Am Samstagabend findet die Vernissage zur Ausstellung der Aids-Hilfe Weimar und Ostthüringen statt. In diesem Jahr präsentiert Camilo Londoño Hernández textliche und visuelle Interpretationen zu seinen persönlichen Erfahrungen mit dem HI-Virus in der Galerie C. Keller, teilt der Verein mit. Getreu dem Ausstellungsmotto „Body Translations“ sind alle Kunstinteressierten zur Vernissage um 18 Uhr eingeladen. Die Ausstellung ist dann vom 26. November bis 30. Januar täglich ab 17 Uhr geöffnet.