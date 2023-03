Versammlung des Kreisjagdverbandes in Bad Berka

Bad Berka. Der Kreisjagdverband Weimar wählt am Samstag in Bad Berka einen neuen Vorstand.

Im Zeughaus-Saal der Kurstadt geht am Samstag, 11. März, eine Ära zu Ende: Kurt Klameth gibt seine langjährige Funktion als Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Weimar auf. Der 78-jährige Bad Berkaer tritt zur fälligen Neuwahl nicht noch einmal an. In der Mitgliederversammlung ab 9 Uhr wird er noch einmal den Rechenschaftsbericht des Vorstandes abliefern, auch Schatzmeisterin und Kassenprüfer ziehen die Bilanz der vergangenen Monate. Gewählt werden neben der neuen Vereinsspitze auch die Rechnungsprüfer sowie die Delegierten zum Landesjägertag. Zum Ausklang gibt es noch eine Portion Fachwissen: Holger Piegert, Kreisjägermeister aus Thale im Harz, hält ein Referat zum diesjährigen Schulungsthema „Muffelwild in Thüringen“.