Verspäteter Baustart am Fröbel-Kindergarten

Was für den Mai angekündigt war, soll nun beginnen: die Um- und Neugestaltung der Außenflächen am Kindergarten Friedrich Fröbel. Während die Stadt von „Anfang September“ berichtete, musste sie am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung einschränken: „Eine genaue Terminierung des Baubeginns kann heute noch nicht mitgeteilt werden, da es erst am Mittwoch ein Treffen mit der ausführenden Firma und dem beauftragten Planungsbüro gibt, bei dem die Organisation der Baustelle und der detaillierte Bauablauf abgestimmt werden.“

Die neuerliche Verzögerung des Vorhabens begründete die Verwaltung damit, dass im städtischen Haushalt Mittel bereitgestellt und die Leistung an eine Fachfirma vergeben werden musste. Beides sei nun gelungen, für die Baumaßnahme ein Betrag von 443.500 Euro eingeplant, der komplett aus der Stadtkasse komme.

Die Außenanlagen seien dringend sanierungsbedürftig, da sie stark verschlissen sind und den sicherheitsrelevanten und pädagogischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden, räumte die Stadt ein. Es würden vor allem die Flächen neu gegliedert, mit neuen Belägen versehen und Einbauten erneuert. Im März wurden dazu einige Bäume gefällt. Wegen massiver Vorschäden sowie der grundhaften Neugestaltung der Außenanlagen sei dies notwendig gewesen.

Zum Auftakt werde für die Verkehrssicherheit mit einer Ausnahmegenehmigung eine weitere Esche an der Grundstücksgrenze gefällt. Der überwiegende Teil der erhaltenswerten Bäume sei in die Neuplanung integriert. Ersatz werde gemäß der Baumschutzsatzung auf dem Gelände gepflanzt.

Bevor es an die eigentliche Gestaltung geht, müssten zunächst technische Einrichtungen wie Rohrgräben und -leitungen hergestellt werden, ehe im Herbst und Winter bis Frühjahr 2021 der Garten und die Spielgeräte beziehungsweise Einbauten errichtet werden.

Der Kindergarten hätte sich gewünscht, dass zuerst der Garten hergerichtet wird, damit die Kinder ihn schnell wieder nutzen können. Auch mit anderen Details der Planung, zu der die ersten Ideen vor zig Jahren skizziert wurden, ist er nicht mehr glücklich. So sollen laut letztem Stand statt der Holzunterstände welche mit Plexiglas entstehen. Das passe nicht zum plastikfreien Kindergarten. Zudem bestehe die Gefahr, dass das Material vermoost und vor allem die Kinder im Sommer großer Wärme ausgesetzt sind.

Zum Glück haben „die Fröbels“ nicht bereits im Frühjahr den Rat der Stadt befolgt, schnell einen Unterschlupf für die Haustiere zu suchen, die im Freien leben. Schließlich gehören das Schmusen mit und die Pflege der acht Kaninchen und vier Meerschweinchen zum Konzept und wäre so unnötig lange ausgefallen. Aktuell fehlt noch ein Gemeinschaftsquartier für die Kaninchen.