Verstaltungstipps für das Weimarer Land

Weimarer Land Neil-Young-Songs, eine Weltreise im kleinen Meckfeld und Tanzvergnügen in Rohrbach – hier sind die Details.

Weltmusik-Klänge im kleinen Meckfeld

Drei Frauen, drei Stimmen, sieben Instrumente: Das ist der „Werkzeugkasten“, mit dem das Frauen-Trio Rada Synergica aus Leipzig am Samstag, 9. Dezember, in die frisch sanierte und erst unlängst neu geweihte Dorfkirche St. Martin im Bad Berkaer Ortsteil Meckfeld kommt. Stefanie Koch, Sylke Jilani und Claudia Herold hatten schon im Sommer 2021, mitten in der Pandemie und kurz bevor die Kirche zur Baustelle wurde, ihre Interpretation jüdischer Musik in Meckfeld geboten. Sie fühlten sich so wohl, dass ein weiteres Konzert vereinbart wurde und nun über die Bühne geht. „Stille Nacht“ einmal auf Arabisch und Hebräisch zu hören – das wird hier möglich sein. Dazu spanische Rhythmen, irische Sehnsucht und Weltmusik aus dem Erzgebirge. Los geht es 16 Uhr.

Seidenkranz eröffnet die Club-Reihe in Kranichfeld

Während die große Freilichtbühne auf der Niederburg „Winterschlaf“ hält, wird der Mehrzweckraum im Burg-Hauptgebäude zur Konzerthalle: Am Samstag, 9. Dezember, eröffnet René Seidenkranz die diesjährige „Clubbühne“-Reihe in Kranichfeld. Das Kultur- und Tourismusamt als Veranstalter hofft beim dritten Gastspiel des Musikers erneut auf ein ausverkauftes Haus. Seidenkranz ist seit mehr als 30 Jahren auf den Bühnen der Republik unterwegs und hat sich im Besonderen der Musik von Neil Young verschrieben – solo oder in diversen Formationen. Der Braunschweiger covert nicht einfach, sondern bringt seine Seele mit ein. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 19 Euro, Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Rohrbach tanzt mit „Schmidters“ in den Advent

Der Kindelbrücker Musiker „Schmidters“ alias Matthias Schmidt gastiert am Samstag, 9. Dezember, zum diesjährigen „Tanz in den Advent“ in Rohrbach (Gemeinde Ilmtal-Weinstraße). Einlass ins Dorfgemeinschaftshaus „Schnurrenbude“ (Im Dorfe 19a) ist ab 19 Uhr, mitzubringen ist lediglich gute Laune – für das leibliche Wohl sorgt Peter Kaufmann als Veranstalter.