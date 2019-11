Verwaltungsitz Isseroda zieht auf altes Kita-Gelände

Das einstige Kindergarten-Gelände an der Isserodaer Schlossgasse wird Verwaltungssitz der Landgemeinde Grammetal. „Es gibt nur zwei realistische Varianten“, sagte auf Nachfrage unserer Zeitung die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grammetal, Alexandra Seelig. Entweder werde das alte Gebäude der ehemaligen Wäscherei, das bis Oktober 2017 die Kita „Rappelkiste“ beherbergte, um einen Anbau zur L-Form erweitert – oder man werde es abreißen und einen Neubau hochziehen. In der jüngsten VG-Versammlung hatten die Vertreter der Mitgliedsgemeinden per Beschluss die Suche nach einem Ingenieurbüro auf den Weg gebracht, das beide Varianten prüfen und durchrechnen soll.

Aktuell ist die Verwaltung auf Teile des alten Gutshauses von Isseroda sowie einen benachbarten Flachbau aufgeteilt. „Das war ursprünglich mal eine Übergangslösung und wurde zur dauerhaften Variante“, so Seelig. „Aber ohne echte Erweiterungsmöglichkeiten hat das langfristig keine Perspektive.“ Ein Bürgermeister-Büro mit Vorzimmer etwa sei in der jetzigen Variante nicht unterzubringen.

Auch der Abwasserverband Grammetal, momentan mit Interims-Sitz in Niederzimmern, werde voraussichtlich in Zukunft Räume unter dem Dach der Verwaltung benötigen, so Seelig weiter. Das Abwasser-Thema beschäftigte die VG-Versammlung in einem weiteren Tagesordnungspunkt. Es geht um die Beseitigung des „Flickenteppichs“ in der Entsorgung, bestehend aus dem Grammetal-Verband, dem Abwasserbetrieb Weimar sowie einigen Dörfern ohne Verbandszugehörigkeit. Dazu will die VG, aus der am 31. Dezember die Landgemeinde Grammetal wird, ein Strukturkonzept in Auftrag geben. „Wir brauchen den Blick von außen“, so Seelig. „Was ist rechtlich möglich, was wirtschaftlich sinnvoll?“ Sie werde zunächst Gespräche mit geeigneten Unternehmen führen, um zu ermitteln, was ein solches Konzept ungefähr koste. „Wenn die Größenordnung bekannt wird, beraten wir über die konkreten Schritte.“

Auch über die Organisation des künftigen Landgemeinde-Bauhofes wurde beraten. Der braucht einen Leiter, einen Vorarbeiter und eine sinnvolle Organisation der bisher in ihren Kommunen agierenden Gemeindearbeiter. „Die Erhebung über den Ist-Zustand läuft noch“, so Seelig. „Wir brauchen eine genaue Aufstellung, welche Grünflächen zu pflegen und Straßen zu reinigen sind.“ Der Winterdienst werde vorerst ausgeklammert: „Die bestehenden Verträge der Gemeinden dazu laufen für die kommende Saison weiter. Wir wollen den Start der Landgemeinde nicht komplizierter machen als nötig.“