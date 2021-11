Verwandlung von Dr. Jekyll in Mr. Hide

Weimar. Im Lichthaus Kino am Kirschberg in Weimar startet am Sonntag, 21. November, wieder das Stummfilmprogramm.

Nach 21 Monaten corona-bedingter Pause startet nun wieder das monatliche Stummfilmprogramm im Lichthaus Kino am Kirschberg: Zum Neustart steht dort am Sonntag, 21. November, um 19.30 Uhr mit „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ ein Klassiker von 1920 mit John Barrymore in der Doppel-Hauptrolle auf dem Programm: Der angesehene Arzt Dr. Jekyll entwickelt ein Serum, dass die böse Seite der menschlichen Psyche ans Licht bringt. Im Selbstversuch verwandelt er sich in einen gefährlichen Kriminellen. Sein zweites Ich gewinnt bald die Oberhand über sein Bewusstsein, stellt Frauen nach und mordet schließlich. Sein Name: Mr. Hyde. Barrymore verkörperte die Rolle bereits erfolgreich auf der Bühne und konnte sein facettenreiche Können kongenial auf die Leinwand übertragen. Er wurde zu einem der gefragtesten Hollywood-Stars der 1920er Jahre. Der Klassiker wird von Stummfilmpianist Richard Siedhoff, Kurator der Stummfilmreihe, live am Flügel vertont. Die Reihe wird am Sonntag, 19. Dezember, 19 Uhr, mit Rudolph Valentinos „The Eagle“ von 1926 fortgesetzt. Der Stummfilm zeigt Herzensbrecher Valentino in seinem vorletzten Film und wird musikalisch ebenfalls von Stummfilmpianist Richard Siedhoff begleitet.