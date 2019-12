Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verwirrter Mann zielt mit Waffe auf Einkäufer im Weimar Atrium

Kurz nach 10:00 Uhr am Montagvormittag wurde die Polizei ins Weimarer Atrium gerufen, weil hier ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand umher läuft. Außerdem schrie er wohl die gesamte Zeit herum.

Die Beamten fanden den Mann in der Eventetage. Tatsächlich hatte der Mann eine Waffe dabei, so die Polizei. Diese steckte in seiner Hose. Es handelte sich um eine sogenannte Anscheinswaffe aus Kunststoff ohne Patronen im Magazin.

Zudem wurden bei der Durchsuchung des 32-Jährigen Silvesterknaller, ein Bunsenbrenner sowie ein Taschenmesser gefunden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Nachdem der Mann aufgrund seines Verhaltens ins Klinikum verbracht wurde, schauten sich die Polizisten die Überwachungsvideos an. Hierauf sahen sie, wie der Mann mit der Pistole auf eine unbekannte Frau auf der Rolltreppe zielte.

Sowohl diese Frau als auch andere Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden.