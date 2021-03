Foto: Ordnungsamt Am Ettersberg

Auch dieses vernachlässigte Pferd gehört zu den 27 Tieren, die Einsatzkräfte unter Leitung des Veterinäramtes Weimarer Land am Montagvormittag vom Gelände der Heichelheimer Windmühle beschlagnahmten und in Übergangsquartiere transportierten.

Heichelheim. Mangelhafter Ernährungs- und Pflegezustand als Auslöser für Großeinsatz mit Unterstützung der Polizei an der Mühle.

Veterinäramt stellt 27 Tiere in Heichelheim sicher

27 Tiere ließ das Veterinäramt des Kreises Weimarer Land am Montagvormittag vom Gelände an der Heichelheimer Windmühle abtransportieren. Bei zwei Kontrollen Ende Januar und Mitte Februar hatten das Amt sowie das Ordnungsamt der Landgemeinde Am Ettersberg bereits die Haltungsbedingungen bemängelt und den Mühlenbesitzer beauftragt, die Missstände zu beseitigen. Im dritten Anlauf waren auch zwei Fachleute des Tiergesundheitsdienstes Thüringen sowie sechs Mitarbeiter von zwei Viehhaltungsbetrieben mit vor Ort, die den sichergestellten Tieren ein vorläufiges Domizil bieten. Auch diesmal sicherte die Polizei-Inspektion Weimar die Aktion ab.