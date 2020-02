Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VG Kranichfeld sucht Ausweg für sozial schwache Familien

Die geplante Beteiligung der Eltern an der Servicekostenpauschale für die Kindergärten beschäftigt weiterhin die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld. Der VG-Vorsitzende Fred Menge informierte am Montagabend die VG-Versammlung über den aktuellen Stand. Es habe bereits viele Gespräche mit Beteiligten gegeben, darunter Vor-Ort-Termine in vier der sechs Kindergärten, so Menge. „Bisher kam aber noch kein ernsthafter Vorschlag, wo ich das Geld hernehmen soll.“ Eine Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes verpflichtet die Aufgabenträger der Kinderbetreuung dazu, diesen Posten aus den Gesamt-Betreuungskosten herauszurechnen und dafür gesondert aufzukommen. Bis einschließlich 2019 kamen VG und Mitgliedsgemeinden aus den kommunalen Haushalten dafür auf, ab diesem Jahr sollen die Eltern mit zahlen – elf Euro pro Monat.

Die Vorschläge und Anregungen der Eltern und Kita-Mitarbeiter wolle die Verwaltung dennoch so weit wie möglich berücksichtigen, so Menge: „Bis Ende Februar soll ein Entwurf vorliegen, den wir dann mit Elternbeiräten und in der Bürgermeisterberatung diskutieren können.“ Möglicherweise könne man mit einer Umbenennung des Eltern-Anteils einen Weg finden, um zumindest sozial benachteiligten Familien, die auch von den eigentlichen Kita-Gebühren befreit sind, diese Last zu erstatten. Den wichtigsten Beschluss fällte die VG-Versammlung, in der Bürgermeister und Rats-Delegierte der Mitgliedskommunen sitzen, im nichtöffentlichen Teil: Sie vergab den Auftrag, die Verwaltung mit einem komplett neuen EDV-System inklusive Hardware auszustatten, an ein lokales Unternehmen, die Kranichfelder Firma Zimmermann. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, so Menge. Die Umrüstung ist für März vorgesehen und Voraussetzung dafür, dass die VG unter anderem E-Rechnung und Ratsinformationssystem einführen kann.