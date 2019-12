Größter Posten im Vermögenshaushalt der VG Kranichfeld bleibt der Eigenanteil am Breitband-Ausbau.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VG-Umlage Kranichfeld steigt um gut elf Euro pro Einwohner

„So lange hat die Debatte um den Haushalt noch nie gedauert.“ Fred Menge, der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld, musste für das von seiner Kämmerei zusammengestellte Zahlenwerk am Montagabend in der VG-Versammlung rund drei Stunden lang argumentieren. Am Ende gaben die vollzählig erschienenen 17 Vertreter der VG-Mitgliedskommunen ein relativ klares Votum: Zehn Ja-Stimmen, fünfmal Nein, zwei Enthaltungen.

Die wichtigsten Änderungen betreffen den Verwaltungshaushalt. Allen voran die von der Stadt Kranichfeld sowie den Gemeinden Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach zu zahlende VG-Umlage: Sie steigt von 123,88 auf 134,57 Euro pro Einwohner. Unter anderem erfüllt die VG damit den speziell aus Kranichfeld und Klettbach geäußerten Wunsch nach einem zusätzlichen Mitarbeiter im Ordnungsamt, um das Falschparken effektiver zu bekämpfen. Einem Änderungsantrag des Kranichfelder CDU-Stadtrates Chris Schumann, die Einnahmen durch den neuen Mitarbeiter nicht mit 7500, sondern mit 12.500 Euro zu kalkulieren, stimmte die Mehrheit zu. Menge rechnet allerdings nicht vor 1. April mit einer Besetzung dieser Stelle.

Auch das digitale „Aufrüsten“ der Verwaltung mit komplett neuer Hard- und Software kostet einen fünfstelligen Betrag. dafür hat die VG möglicherweise bis Mitte 2020 ein funktionierendes Ratsinformationssystem. Zudem seien, so Menge, die Personalkosten durch Tarifverträge und Gesetzesänderungen weiter gestiegen. Größte Position im 698.070 Euro umfassenden Vermögenshaushalt ist der Eigenanteil für den Breitband-Ausbau (516.000 Euro), den die VG schon seit einiger Zeit immer von Jahr zu Jahr weiterschiebt. In frühestens einem Jahr rechnet Fred Menge mit einer entsprechenden Auftragsvergabe. Weitere Investitionen sind die Beschilderung eines durch alle Orte der VG führenden Kultur-Landschaftsweges mit Schautafeln (37.000 Euro) sowie die Anschaffung von fünf Weihnachtsmarkt-Hütten, die von allen Gemeinden genutzt werden können (7500 Euro).