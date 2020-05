Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VHS Weimar beendet Semester

Aufgrund der Corona-Pandemie beendet die VHS Weimar ihr Frühjahrssemester. Wie VHS-Sprecher Ralf Finke weiter mitteilt, sind alle Kursangebote, die nicht im Grundbildungs- und Integrationsbereich angesiedelt sind, abgesagt worden. Die gezahlten Kursgebühren werden den Teilnehmenden anteilig gutgeschrieben oder auf Antrag zurückerstattet. Die Online-Angebote im Internet unter www.vhs-weimar.de bestehen aber weiterhin. In der Sommerpause sind Kurzkurse für kleinere Gruppen in allen Fachbereichen geplant. Dieses Angebot werde nach Auskunft von Ralf Finke unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorschriften starten, sobald dies durch Verordnung von Freistaat und Kommune möglich ist. Auch wird das Herbstprogramm 2020 wie gewohnt erstellt. „Der digitale Bereich der VHS wurde schon in der Vergangenheit weiter ausgebaut. Durch die Corona-Pandemie wurde diese Entwicklung nochmals verstärkt. Aber wir wollen natürlich den Kontakt zu unseren Kursteilnehmenden nicht verlieren und sie mit interessanten Angeboten persönlich wieder in der Volkshochschule begrüßen, sobald die Corona-Krise dies zulässt“, betont VHS-Leiter Ulrich Dillmann.