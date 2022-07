Video-Abende in der Magdalaer Theaterscheune

Magdala. Das Magdalaer Wasserburg-Theater meldet sich nach der Corona-Pause mit Impressionen früherer Jahre zurück.

Mit einem Video-Wochenende mit Stücken vergangener Jahre feiert das Magdalaer Wasserburg-Theater ab Freitag, 8. Juli, sein Comeback. Die Mitglieder haben sich nach der Corona-Pause zu dieser Lösung entschieden, da ein neues Stück in der Kürze der Vorbereitungszeit für dieses Jahr nicht auf die Beine zu stellen war, so Regisseur, Dramaturg und Intendant Peter Friese. Am Freitag ab 20 Uhr gibt es in der Theaterscheune die Aufzeichnung von „Drei tolle Väter“ von 2016, am Samstag, 9. Juli, folgt ebenfalls 20 Uhr „Freizeit in der Steinzeit“ von 2018. Am Sonntag ab 16 Uhr gibt es den Abschluss mit „Ich heirate nie“ von 2019. Der Eintritt ist frei, Imbiss- und Getränkestand vorhanden, neue Mitspieler können sich gern melden.