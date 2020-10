Weimar Die Herbstferien stehen vor der Tür. Zahlreiche Weimarer Einrichtungen haben dafür Extra-Angebote erdacht. Hier ein Überblick:

Schwimmhalle und Sauna des Schwanseebades

Für die Schwimmhalle und Sauna des Schwanseebades am Hermann-Brill-Platz 2 gelten während der Herbstferien vom 19. bis 30. Oktober veränderte Öffnungszeiten. Die sonst für das Schulschwimmen reservierten Zeiten sind dann für alle freigegeben. So können Badegäste montags, mittwochs und donnerstags zusätzlich von 10 bis 15 Uhr und dienstags 13 bis 16 Uhr ihre Bahnen schwimmen. Näheres: https://sw-weimar.de/swg/sportstaetten/schwanseebadschwimmhalle/

Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens

Das Museum bietet an seinem Sitz in der Humboldtstraße und im archäologischen Freigelände Ehringsdorf vier Veranstaltungen in den Ferien an. Dazu ist eine Anmeldung notwendig: Telefon 03643 / 818330 oder museum@tlda.thueringen.de. Dienstag, 20. Oktober 10 bis 12.30 Uhr: Kurzführung durch das Museum und Workshop „Zauberhafter Bernstein“. Jens Schüßler vermittelt, wie in der Steinzeit aus rohem Bernstein ein glänzendes Juwel wurde und wie viel Arbeit und Zauber in einem kleinen Anhänger aus goldenem Bernstein stecken (Kinder 2,50 Euro, Erw. 3,50 Euro). Donnerstag, 22. Oktober ab 10 Uhr: „Fragestunde mit dem Steinzeit-Jäger“ mit Christian Kögler in Ehringsdorf. Quiz und Ausprobieren von Jagd mit Speerschleuder, Pfeil und Bogen (Kinder 3,50 Euro, Erw. 5 Euro, Preisnachlass bei schlechtem Wetter bzw. Verlegung ins Museum). Dienstag, 27. Oktober 17 Uhr: Taschenlampenführung (ab 7 Jahre) durchs Museum auf den Spuren der frühen Menschen von der Steinzeit bis ins Mittelalter mit Manuela Tiersch (Taschenlampen sind mitzubringen). Donnerstag, 29. Oktober 10 Uhr: Kurzführung und Workshop „Kunst und Können der Steinzeit“ mit Manuela Tiersch. Kinder erstellen ein kleines Steinzeit-Kunstwerk und erwecken eine Mini-Venus mit dem Schnitzmesser zum Leben (Kinder 2,50 Euro, Erw. 3,50 Euro). Mehr: www.alt-thueringen.de.

Nähkurse der Volkshochschule

Nähen für Schüler ab 10 Jahren hält die Volkshochschule. Im ersten Kurs (Montag bis Mittwoch, 19.-21. Oktober, 10 Uhr bis 12.15 Uhr Ort im Haus am Graben 6 möchte Petra Müller-Rönick die Grundkenntnisse der Teilnehmer verfestigen. Dabei können Kleintextilien oder eine Mund-Nase-Bedeckung entstehen. Vermittelt wird unter anderem das Einnehmen eines Reißverschlusses (Unkosten 33 Euro). Oleza Frizer leitet am selben Ort einen Grundkurs (Montag bis Freitag, 26.-30. Oktober, 16.30 bis 18.45 Uhr). Ziel ist, u.a. Kissenbezüge, Schlüsselband, Einkaufsbeutel oder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu nähen (Unkosten 55 Euro). Um Anmeldung wird gebeten in der VHS oder unter www.vhs-weimar.de.

Schule der Phantasie

Ebenfalls mit Anmeldung ist die Teilnahme an Workshops mit maximal jeweils 6 Kindern in der Schule der Phantasie in Schöndorf möglich (Tel. 03643 421517, Mail phantasie.weimar@gmx.de oder im Bürgerzentrum). Dienstag, 20. Oktober 9 bis 11 Uhr: Zwiebelinchen & Co., Geschichten rund um die Weimarer Figur, die Kinder selbst basteln und backen können (Unkosten: 1 Euro pro Zwiebel). Mittwoch, 21. Oktober 9 bis 11 Uhr: Bunter Obstsalat. Gemeinsam einkaufen, schnippeln, abschmecken und verkosten des leckeren Obstsalates, nebenbei gibt es Infos über die Früchte (Unkosten 3,50 Euro). Donnerstag, 22 Oktober 10 bis 12 Uhr: Töpferworkshop. Es entstehen kleine Figuren wie Tiere, Geister, Fantasiewesen (Unkosten 5 Euro). Dienstag, 27. Oktober 9 bis 11 Uhr: Kräuterwerkstatt. Schnippeln, hacken und was wird dann daraus? – Kräuteressig, -öl, und -salz. (Unkosten: 5 Euro).

Ferien im Bienenmuseum

Im Hof des Deutschen Bienenmuseums in Oberweimar findet jeweils von Dienstag bis Donnerstags (20. bis 22. Oktober sowie 27. bis 29. Oktober) von 14.00 bis 17.00 Uhr ein Ferienbastelprogramm Mit genügend Abstand und an der frischen Luft wird das Ziehen von Kerzen angeboten, weitere kleine Bastelstationen sind je nach Witterung und Kapazität möglich.

Kreativwerkstatt Kerzenstall Holzdorf

Auf dem Geländes des Landgutes können jederzeit nach Anmeldung Kerzen gezogen und anderweitig kreativ hergestellt werden. Dabei gibt das Team Hilfestellung. Kontakt: : Christian Regenhardt, Telefon 03643 / 8717812, mobil 0151 / 52665011 per Mail: Kerzenstall@diakonie-wl.de