Stipendiaten von Live Music Now führten in der Diesterwegschule ihr neues Kinderstück „Josa mit der Zauberfiedel" auf.

Viel Beifall für Aufführung von Stipendiaten“

Ihr neues Kinderstück „Josa mit der Zauberfiedel“ nach Janosch führten Stipendiaten von Live Music Now am Mittwoch Open Air für Grundschüler der Diesterwegschule, überregionales Förderzentrum Sehen, auf. Ricarda Glöckler, Viola, Rosa Hagendorf, Violine, Luzia Ernst, Sopran, und Mihail Cunetchi, Akkordeon, studieren an der Musikhochschule Weimar. Der Auftritt vor Schülern wie in sozialen Einrichtungen „macht sensibel für das zwischenmenschliche Miteinander“, betont Konzertbetreuerin Adelheid Wiegering. Das mit zwei Besetzungen erarbeitete Kinderstück wird bis zum 6. Juli insgesamt zehn Mal aufgeführt.