Viel Interesse am Wohnen im Panoramablick

Das Interesse war so groß wie bei sonst nur bei den alljährlichen Einwohnerversammlungen mit der Stadtspitze: Rund 100 Menschen wollten am Donnerstagabend das Angebot der Ortsteilrates nutzen, sich in der Aula der Cranach-Grundschule über das Service-Wohnangebot im Konsum-Neubau Panoramablick in Weimar-Nord zu informieren. Die Erwartungen wurden aber vom Pflege-Anbieter Advita nur teilweise erfüllt. „Das Wichtigste wissen die nicht“, sagte eine Frau, wohl wissend, dass sie damit auch allen anderen Teilnehmern aus dem Herzen sprach. Gemeint waren die Mietpreise in der Immobilie, die das Unternehmen zum überwiegenden Teil anmietet, um dort betreutes Wohnen, Tagespflege und zwei Demenz-Wohngemeinschaften anzubieten.

Die endgültigen Preise würden erst etwa ein halbes Jahr vor der Übernahme feststehen, sagte der zuständige Advita-Projektentwickler Stefan Brümmer. Mit dem Suhler Niederlassungsleiter André Kaps, wo das Unternehmen aus Berlin bereits eine Einrichtung betreibt, ließ er sich gegen Ende des Infoabends zumindest auf eine Schätzung ein: Sie rechnen mit 14 Euro Warmmiete. Hinzu kommt als Minimum eine Betreuungspauschale von 185 Euro im Monat. In Suhl, so Kaps, wären Ein-Raum-Wohnungen mit 30 Quadratmetern ab 450 Euro zu haben oder Zwei-Raum-Wohnungen für 700 bis 800 Euro. Alles, was an Pflege und Service sonst gewünscht ist, wird über separate Verträge mit entsprechenden Aufpreisen geregelt. Teile dieser Kosten würden in der Regel Pflege- beziehungsweise Krankenkassen übernehmen. Obwohl am Niveau der Wohnungen wie auch der Angebote kaum Zweifel aufkamen, waren diese Preise für viele Teilnehmer eine Ernüchterung.

Die Ausstattung ist komplett auf ältere und behinderte Menschen ausgerichtet: 70 barrierefreie Ein- bis Drei-Raum-Wohnungen in der Größe von 30 bis rund 100 Quadratmetern lässt die Konsum Gruppe Weimar für das betreute Wohnen errichten. Alle verfügen über Bäder und Küchen mit Fenstern, Balkon oder Loggia mit einem maximal zwei Millimeter hohen Übertritt sowie ebenerdige Duschen. Zu den Wohnungen mit Fußbodenheizung gehören ferner Mieterkeller sowie unter anderem Abstellräume für Rollatoren oder Fahrräder. Besonders angetan waren die Interessierten auch von zwei riesigen Dachterrassen über den Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Diese werden begrünt und können begangen oder auch zum Verweilen genutzt werden, erläuterte die Konsum-Vorstandsvorsitzende Sigrid Hebestreit.

Sie stellte auch den aktuellen Stand der Bauarbeiten vor: Oberhalb der 380 notwendigen Rammpfähle entstand die einen Meter dicke Bodenplatte. Über der Tiefgarage mit rund 40 Plätzen – im Freien gibt es weitere knapp 90 Stellplätze – steht bereits das erste Geschoss, für das am 6. und 17. Februar die Decken erwartet werden. „Dann geht alles ganz schnell“, sagte Sigrid Hebestreit. Der Rohbau soll bis 7. Juli stehen, Dach und Fassade am 23. Oktober fertig sein. Nach wie vor hoffe der Konsum, dass die Märkte mit einer Teilabnahme durch die Stadt bereits am 30. November eröffnen können und damit mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Neben einem 1200 Quadratmeter großen Aldi mieten sich der Drogeriemarkt DM und der Textil-Discounter Kik auf jeweils rund 1000 Quadratmetern ein. Der Ausbau aller anderen Flächen sei bis 14. April 2021 vorgesehen, die Fertigstellung dann Ende April.

Oberhalb der Märkte nutzt Advita den gesamten Komplex – mit Ausnahme des zentralen Weimarer Pflegestützpunktes, den die Hufeland-Trägergesellschaft dort für die Stadt betreiben wird. Zudem seien rund 150 Quadratmeter noch nicht vermietet, wo eventuell eine Physiotherapie einziehen könnte.

Die Teilnehmer des Abends können die Informationen jetzt erst einmal sacken lassen. Wer sich als Mietinteressent anmeldet, wird rund ein halbes Jahr vor dem geplanten Einzug angeschrieben und erhält – weiteres Interesse vorausgesetzt – spätestens vier Monate vor dem geplanten Einzug bei einer Baustellenbesichtigung die Möglichkeit, sich die Immobilie anzusehen. Eventuell werde es auch Einladungen zum Richtfest geben, stellte Stefan Brümmer in Aussicht.

Bundesweit betreibt Advita bereits rund 30 Häuser mit maximal jeweils 80 Wohnungen. „Das Konzept funktioniert seit sechs Jahren“, sagte der Projektentwickler. Weitere 18 Häuser seien in Planung, darunter in Eisenach und Apolda.