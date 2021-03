Beim Frühjahrsputz in Süßenborn soll am 27. März auch rund um die Kirche der Winterdreck beseitigt werden.

Viele Aufgaben in Süßenborn

Süßenborn. Beim Frühjahrsputz sind auch handwerkliches Geschick und technisches Können gefragt.

Etliche Aufgaben wollen die Frühjahrsputzer in Süßenborn am Samstag, 27. März, ab 9 Uhr, erledigen. So soll die Flursanierung im Bürgerhaus beginnen. Vorgesehen sind nach Informationen von Ortsteilbürgermeister Dirk Christi­ani Pflaster- und Elektroarbeiten auf dem Friedhof und das Putzen von Bürgerhaus und Kirche. Zudem wollen die Helfer den Lauf des Schmerbachs reinigen.