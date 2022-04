Viele sind im Dienst

Dorothea Knetsch ist Seelsorgerin im Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar.

Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ – Am Sonntag Judika geht es um die Gerechtigkeit Gottes, die so ganz anders ist als unsere menschliche Gerechtigkeit. Was bei uns zählt, wird quasi auf den Kopf gestellt. Jesus kommt als Gottes Sohn in die Welt, aber das nutzt er nicht zum Machtmissbrauch. Im Gegenteil: Er dient den Menschen. An diesem Sonntag, zwei Wochen vor der Karwoche, gilt das natürlich vor allem im Hinblick auf seinen Weg am Kreuz: sein unschätzbarer Dienst an uns Menschen am Kreuz.

Doch heute möchte ich diesen Vers auch zum Anlass nehmen, um darüber nachzudenken, wer dienend in unserer Gesellschaft tätig ist und damit das Zusammenleben in unserer Gesellschaft ermöglicht: Da fallen mir natürlich die Pflegenden im Krankenhaus ein. Sie dienen täglich den Kranken – noch mal mehr in der Pandemie. Ebenso wie die Pflegekräfte, die Bedürftige zuhause oder in Heimen umsorgen; die weitermachen, obwohl sich die Wertschätzung der Gesellschaft offenbar im Klatschen auf dem Balkon erschöpft zu haben scheint.

Da sind die Lehrer:innen und Erzieher:innen, die täglich dafür sorgen, dass die Zukunft unserer Kinder auf einem guten Weg ist, und die in diesen Monaten ziemlich ungeschützt dem Virus standhalten. Mitarbeitende der Feuerwehr, Verkäufer:innen und noch viele mehr, die dienen. Nicht zu vergessen die unzähligen Ehrenamtlichen, die sich in Besuchsdiensten oder im Engagement für die Geflüchteten einsetzen. Ich bin dankbar für jede und jeden, die sich einsetzen für unsere Gesellschaft, für unsere Kinder, unser Gesundheitssystem, für unsere demokratische Grundordnung.

Gott schütze sie alle in ihrem Dienst!