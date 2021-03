Viele Tipps für Tagungen in der Region Weimar

Neu aufgesetzt wurde unter Federführung der Weimar GmbH die Webseite zum Thema „Tagen im Drei-Städte-Takt“. Sie will Organisatoren von Treffen die Entscheidung erleichtern, diese in Erfurt, Jena, Weimar oder dem Weimarer Land stattfinden zu lassen.

Auf der Seite werden neben Hotels auch Ideen für das Rahmenprogramm vermittelt, darunter in Weimar Veranstaltungen zum Bauhaus und ein Essen ganz im Zeichen des Kloßes beziehungsweise im Weimarer Land eine Weinwanderung in der „Toskana des Ostens".

Für Tagungen an sich wirbt die Seite für die Weimarhalle ebenso wie etwa die Villa Haar oder das Hotel Dorotheenhof. Im Weimarer Land lenkt sie den Blick unter anderem auf das Hotel an der Therme in Bad Sulza oder den Eiermannbau in Apolda. Ferner werden Einrichtungen wie Volkshaus in Jena oder in Erfurt Augustinerkloster und Kaisersaal vorgestellt. Darüber hinaus gibt es Tipps für die Freizeitgestaltung, darunter Beschreibungen der Parks und Gärten in der Region.

Der Internetauftritt ist nach Angaben der Weimar GmbH ein Kooperationsprojekt der Impulsregion und basiert auf der „ThüCAT“-Datenbank der Thüringer Tourismus GmbH.

https://www.tagen-im-drei-staedte-takt.de