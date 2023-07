Vier Jahre Haus der Weimarer Republik

Weimar. Anlässlich des Jubiläums der Geburt der deutschen Demokratie feiert das Haus der Weimarer Republik ein Tag der offenen Türe.

Geschichte öffnet Tür und Tor zum Jahrestag: Durch die Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung durch die Nationalversammlung wurde am 31. Juli 1919 die erste deutsche Demokratie in Weimar geboren. Genau 100 Jahre später öffnete am geschichtsträchtigen Ort, dem Theaterplatz, das Haus der Weimarer Republik seine Türen. Diesen Anlass möchte der Verein Weimarer Republik gebührend feiern, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb wird am 31. Juli ganztägig zu einem Tag der offenen Tür in das Haus der Weimarer Republik eingeladen.

Von 9 bis 19 Uhr besteht für alle Interessierten freier Eintritt. Die Dauerausstellung sowie die aktuelle Sonderausstellung zum Thema 100 Jahre Hyperinflation laden zum Entdecken ein. Des Weiteren können Interessierte auch an einer der drei öffentlichen Führungen durch beide Ausstellungen teilnehmen. Die Führungen werden am Vormittag um 10.30 Uhr, am Nachmittag um 14 Uhr und am Abend um 17.30 Uhr beginnen.

Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, daher bittet der Weimarer-Republik-Verein um eine Anmeldung unter der E-Mail: kontakt@hdwr.de. Weitere Informationen finden Interessenten zudem unter: www.hdwr.de