Vier Kranichfelder Förderanträge sind auf dem Weg

Vier Projekte beantragt die Zweiburgenstadt für das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm 2020. In der Stadtrats-Sitzung am Donnerstagabend einigten sich die Abgeordneten, den Vorschlägen von Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU) mit kleinen Änderungen grünes Licht zu geben. Der Umbau des Verwaltungsgebäudes in der Alexanderstraße, Neubau und Zusammenlegung des Bauhofes an einem zentralen Standort, ein Nutzungskonzept für die Niederburg und die Sanierung der Nebenanlagen im Zuge der Herabstufung der Bundesstraße 85 zur Landstraße: „Wenn wir mit allen Anträgen ins Programm kommen, werden hier mehrere Millionen investiert“, so Dörnfeld. „Es ist wichtig, jetzt Pflöcke einzuschlagen, wo wir noch auf hohe Fördersätze hoffen können.“

