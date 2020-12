Vier „Maestros von Morgen“ aus Weimar

Fast die Hälfte ist in Weimar ausgebildet worden: Unter den insgesamt neun Dirigentinnen und Dirigenten auf der Künstlerliste „Maestros von Morgen“ 2021/22 des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats befinden sich vier Studierende und Alumni der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Das teilte Hochschulsprecher Jan Kreyßig mit. Damit unterstreicht die so genannte „Weimarer Dirigentenschmiede“ einmal mehr „ihren schon seit Jahren andauernden Leuchtturmcharakter und die auf einem hohen Praxisanteil gründende Exzellenz eines Dirigierstudiums in der Thüringer Bach- und Liszt-Stadt.“ Gemäß Definition des Deutschen Musikrats sind die „Maestros von Morgen“ Stipendiaten des Dirigentenforums, die ihre künstlerische Qualität unter Beweis gestellt und die zweite Förderstufe erreicht haben. Zu dieser illustren Auswahl zählen nun auch die Weimarer Studenten Valentin Egel und Gábor Hontvári aus der Klasse von Nicolás Pasquet und Ekhart Wycik – sowie die Weimarer Alumni Marie Jacquot und Clemens Mohr. Alle vier haben bereits eine feste Anstellung am Theater in Rijeka (Kroatien), am Mainfranken-Theater in Würzburg, an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf beziehungsweise am Theater in Hof.