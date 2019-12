Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Wochen Zeit für das Kranichfelder Sportplatz-Problem

Die Zukunft der Sportanlage war eines der am emotionalsten diskutierten Themen, als der Kranichfelder Stadtrat am Donnerstagabend zum letzten Mal in diesem Jahr tagte. „Ich habe aktuell ziemliche Bauchschmerzen bei diesem Thema“, bekannte Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU) im Zuge der Debatten. Grund: Die Spielvereinigung (SpVgg.) Kranichfeld hat ihren Pachtvertrag zum 31. Januar gekündigt. Damit ist vorerst unklar, wer sich künftig um die Anlage am Fuße der Niederburg kümmert. Es bleiben nach den Feiertagen nur vier Wochen, um eine Lösung zu finden.

Ganz überraschend kam die Kündigung nicht: „Das neue Thüringer Sportfördergesetz sagt ja ganz klar, das eingetragene Vereine die Sportstätten kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen“, so Dörnfeld. Allerdings gebe es bisher noch keine Durchführungsbestimmungen, aus denen die Stadt ersehen könne, wie viel Geld ihr der Freistaat zur Verfügung stellt „und ob das reicht, um den Platz damit zu erhalten“, sorgt sich der Bürgermeister. Er hatte somit eine Beschlussvorlage auf die Tagesordnung setzen lassen, das Sportplatz-Areal in das Sondervermögen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft zu übertragen. Mit einer Wortmeldung des Abgeordneten Frank Ulbrich (FDP/Freie Bürger) war das Schicksal dieser Vorlage aber schnell besiegelt: In der für Thüringen geltenden Eigenbetriebsverordnung gebe es eine Klausel, nach der Sportanlagen ausdrücklich nicht zu deren Vermögen gehören dürften. Nach kurzem Argumente-Austausch lehnte der Stadtrat die Vorlage mit großer Mehrheit ab. „Wir müssen die Anlage so oder so entwickeln, egal ob als Stadt oder im Eigenbetrieb“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Chris Schumann. Bürgermeister Dörnfeld beteuerte im Nachgang zur Sitzung: „Ohne Hilfe von Land oder Kreis kann die Stadt die Kosten für die Anlage nicht stemmen.“ Einen Platzwart oder Hausmeister dafür gebe es im Stellenplan nicht. Um Verschluss, Sicherheit und Nebenkosten-Abrechnung kümmert sich bisher der Verein, bei der Pflege der Plätze wird er vom Bauhof der Stadt unterstützt. Die Gaststätte im Sportlerheim hat zurzeit keinen Wirt, von ehemals drei zum Komplex gehörenden Wohnungen ist nur noch eine vermietet. Dörnfeld will jetzt gemeinsam mit dem seit 2018 amtierenden Vereinsvorsitzenden Ralf Licht eine Lösung finden: „Ich hoffe, die Sportler übernehmen weiter Verantwortung.“ Zwar beschloss der Stadtrat nicht ausdrücklich, den Jahresgewinn 2017 des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft in Höhe von knapp 22.450 Euro zweckgebunden für die Sportanlage zu verwenden, sondern in die Rücklage zu stellen. Dörnfeld: „Aber bei Bedarf können wir sie ja jederzeit wieder dort entnehmen.“