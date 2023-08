Vierfache Sicherung der Schulwege an Weimarer Straßen

Weimar. Panzer- und mobiler Blitzer sowie Ordnungsdienst und Polizei sind dafür im Einsatz. Die Kontrollen finden flächendeckend statt:

Mit dem Panzerblitzer sowie mobilen Tempo-Messungen will der städtische Ordnungsdienst in Abstimmung mit der Weimarer Polizei-Inspektion in den ersten Wochen nach den Sommerferien vorrangig an beziehungsweise im Umfeld von Schulen für mehr Sicherheit der Abc-Schützen sorgen.

Darüber hinaus werde es punktuell gemeinsame Fußstreifen von Ordnungsdienst und Polizei geben, kündigte die Stadtverwaltung an. Dabei würden die Mitarbeiter und Beamten kurzfristig auf schulische Anfragen und Probleme reagieren.

Der sogenannte Panzerblitzer kommt dabei nach Angaben der Verwaltung in dieser Woche nicht nur für die Erstklässler zum Einsatz. Aufgestellt werden solle er in Höhe des Goethe-Gymnasiums in der Amalienstraße sowie vor dem Ausweichquartier der Jenaplanschule in der Windmühlenstraße – wobei das Umsetzen der sogenannten semistationären Einrichtung von seinem vorherigen Standort wie immer nicht zwingend am Montag erfolgen müsse.

Nicht zuletzt werden die mobilen Blitzer in Fahrzeugen die Schulwegsicherung in den Fokus nehmen. Auf Tempokontrollen sollten sich Kraftfahrer nach Informationen der Stadt in folgenden Bereichen einstellen: Belvederer Allee, Moskauer Straße, Bonhoefferstraße, Weimarische Straße, William-Shakespeare-Straße, Windmühlenstraße, Budapester Straße, Steubenstraße, Prager Straße und Ernst-Busse-Straße.

Die Verwaltung hat darauf hingewiesen, dass die Messungen zu unterschiedlichen Uhrzeiten auch je nach Wochentag stattfinden würden. Darüber hinaus werde nicht nur direkt an Schulen geblitzt, sondern ein großes Augenmerk auch auf den weiträumigen Bereich der Einrichtungen gelegt, wo etwa – wie an der Steubenstraße – wieder vermehrt Schülerinnen und Schüler unterwegs sind. Auch bei den mobilen Blitzern gelte, dass sie jederzeit bei Bedarf an anderen Stellen zum Einsatz kommen können.