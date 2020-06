Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viermal Klassik im Cranach-Haus

Nach der Premiere am vergangenen Samstag ist Anna Stock wieder am Freitag, 26. Juni, ab 18 Uhr in „Die Leiden des jungen Werther – Lottes Version der unsterblichen Geschichte“ zu erleben. Im Theater im Gewölbe geht danach ab 21 Uhr noch „Goethes Glanz und Schillers Glorie – Klassik zum Lachen“ über die Bühne. Samstag ab 18 Uhr zeigt das Theater im Cranach-Haus am Markt „Goethe & Schiller: Greatest Hits“.

Karten: Telefon 03643/777377; kontakt@theater-im-gewoelbe.de