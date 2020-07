Pension am Schloss hat den vierten Stern erhalten. Betreiberin ist Elena Kirilenko.

Weimar. Das Haus in der Schlossgasse ist erst die dritte 4-Sterne-Pension in Thüringen

Vierter Stern für Pension am Schloss in Weimar

Die Pension am Schloss ist von der Dehoga als erste Pension in Weimar mit vier Sternen bedacht worden. Sie erreichte 300 von 323 Punkten und konnte dabei neben der hochwertigen Ausstattung der Zimmer vor allem mit dem Frühstücksangebot und vielfältigen Dienstleistungen punkten.

Das Haus in der Schlossgasse verfügt über drei Standard- und vier Premium-Appartements, die großzügiger geschnitten sind und zusätzlich über Balkone verfügen. Die Dehoga hebt die hochwertigen Betten und den hohen Hygienestandard hervor. Zuletzt wurden alle Zimmer auch mit beweglichen Kosmetikspiegeln ausgestattet.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind ebenfalls ein Anspruch der aktuellen Deutschen G-Klassifikation. In der Pension am Schloss ist kostenloser W-Lan-Zugang Standard. Zudem verfüge das Haus über viel Herz und Charme durch Gastgeberin Elena Kirilenko.

Seit 2007 ist sie mit der kleinen Pension mit russischen Flair in Weimar tätig und könnte bereits ein Buch darüber schreiben. Zu ihren persönlichen Höhepunkten gehört der Tatort-Dreh im Frühjahr. Die Sterne zu halten, erfordere weiterhin viel Arbeit, ist sie sicher.

Insgesamt gibt es in Thüringen nur drei Pensionen mit vier Sternen. Mit der G-Klassifizierung hat die Dehoga ein Bewertungssystem auf den Markt gebracht, welches sich ausschließlich auf Gasthöfe, Gästehäuser und Pensionen konzentriert. Sie wurde in Kooperation mit dem Deutschen Tourismusverband (DTV) entwickelt und ist seit Einführung 2005 ein erfolgreiches Markenprodukt. Die G-Klassifizierung spricht Beherbergungsbetriebe an, die mehr als neun Gästebetten, aber nicht mehr als 20 Gästezimmer haben und keinen Hotelcharakter aufweisen.