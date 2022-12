Viertes internationales Kultursymposium Weimar zum Thema Vertrauen

Weimar. Goethe-Institut erwartet dazu im Mai des kommenden Jahres wieder rund 500 Teilnehmende aus der ganzen Welt.

Unter dem Titel „Eine Frage des Vertrauens“ findet vom 10. bis 12. Mai 2023 das vierte internationale Kultursymposium Weimar statt. Dabei versammelt das Goethe-Institut zahlreiche Gäste aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Politik, die in mehr als 50 Veranstaltungen über das höchst aktuelle Thema nachdenken, streiten und gemeinsam Antworten auf die Fragen rund um das Thema „Vertrauen“ suchen. Das Kultursymposium Weimar 2023 setze dabei drei inhaltliche Schwerpunkte. Der erste widmet sich verschiedenen Definitionen von Vertrauen: Was genau ist eigentlich Vertrauen, unter welchen Umständen kann es gedeihen, und wie beeinflusst es das Leben jedes und jeder Einzelnen? Der zweite Schwerpunkt diskutiert Fragen des Zusammenhalts: Welche Funktionen erfüllt Vertrauen in Gesellschaft und Politik – und welche Folgen hat es, wenn das Vertrauen verloren geht? Ein dritter Fokus liegt auf der Frage, welche Rolle Vertrauen zukünftig in der Welt der Wirtschaft und im Umgang mit neuen Technologien spielt.

Das Kultursymposium Weimar ist ein Festival für neue Netzwerke und Ideen, zu dem das Goethe-Institut alle zwei Jahre über 500 Teilnehmende aus der ganzen Welt in Weimar zusammenbringt. Interdisziplinär und divers spiegelt das Kultursymposium mit weltweiter Medienresonanz globale Gesellschaftsfragen wider und liefert damit Impulse für den internationalen kulturellen und gesellschaftlichen Austausch.