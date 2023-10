Martin Wöhrl (links) und Martin Fengel stellen unter „Martin und ich“ in der Villa Dürckheim aus.

Villa Dürckheim gibt in Weimar Einblicke in „Martin und ich“

Weimar. Die Schau „Martin und ich“ ist aktuell in der Villa Dürckheim zu sehen. Die nächste Besichtigung ist am 22. Oktober möglich.

In der Villa Dürckheim zu sehen ist die Ausstellung „Martin und ich“. Die Münchner Kunstschaffenden Martin Fengel und Martin Wöhrl zeigen im Salon und im Garten ihr aktuelles Schaffen, das von Fotografien geschnitzter Holzfiguren bis zu Skulpturen und Alltagsgegenständen – Objekte aus Beton und Eisen – reicht. Am Sonntag, dem 22. Oktober, wird der Ausstellungskatalog vorgestellt. Die Besichtigung der Schau ist dann von 14 bis 18 Uhr möglich. Der Eintritt ist frei.

Die gräfliche Familie von Dürckheim kam einst aus München in die Klassikerstadt und lebte von 1912 bis 1928 in Weimar – daher auch der Bezug zu den Münchner Künstlern. Im Jahr 1912 hatte die Familie von Dürckheim die Villa in der Cranachstraße erbauen lassen.