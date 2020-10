Violinistin gibt ersten Auftritt mit Orchester in Weimar

Die 15-jährige Weimarerin Elisabeth Maria Wild spielt am 31. Oktober in der Stadtkirche ihr erstes Violinkonzert mit Orchesterbegleitung.

Weimar. Elisabeth Maria Wild tritt am Reformationstag mit dem Stadtkirchenorchester am Herderplatz auf.

Premiere für Elisabeth Maria Wild: Die 15-Jährige spielt in der Stadtkirche St. Peter und Paul ihr erstes Violinkonzert mit Orchesterbegleitung. Dabei erklingt das Violinkonzert Nr. 2 in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 211). Außerdem gibt es bei dem Konzert zum Reformationstag Werke von Bach und Britten. Gestaltet wird der Auftritt darüber hinaus von Ylva Stenberg, Sopran, und dem Stadtkirchenorchester Weimar unter der Leitung von Erik Sieglerschmidt.

Elisabeth Maria Wild spielt seit ihrem dritten Lebensjahr Violine. Sie geht in die 10. Klasse des Musikgymnasiums Belvedere. Ihr Hauptfachlehrer ist Olaf Adler von Hochschule für Musik „Franz Liszt“. Die junge Violinistin ist bereits Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe. So hat sie 2020 mit hervorragendem Erfolg (volle Punktzahl) den Förderpreis beim 24. Carl-Schroeder-Wettbewerb zuerkannt bekommen. Elisabeth spielt auf einer Violine aus dem Meisteratelier für Geigenbau von Martin Schleske in Landsberg am Lech.

Karten für das Konzert sind zu 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, erhältlich.

Samstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, Stadtkirche; Herderplatz