Virtuelle Rundgänge durch Weimar

In der Coronakrise rückt auch das Reiseland Thüringen virtuell näher zusammen und präsentiert sich mit unterschiedlichen digitalen und inspirierenden Angeboten. Die Thüringer Tourismus GmbH verweist auf das Angebot „Thüringen für Zuhause“, das regelmäßig vorstellt, was das Reiseland Thüringen im Netz zu bieten hat. In seiner ersten Ausgabe gibt es Angebote zu Thüringens bekanntesten und beliebtesten Reisezielen, so auch zur Kulturstadt Weimar. Goethe und Schiller machen den Einstieg in die virtuelle Tour durch Weimar: Das Goethe- und Schiller-Denkmal vor dem Weimarer Nationaltheater ist dazu der perfekte Ausgangspunkt. Ein eigener Beitrag wird der Herzogin Anna Amalia Bibliothek gewidmet. Bei einem virtuellen Rundgang durch den berühmten Rokokosaal, der seit Mitte des 18. Jahrhunderts bedeutende Teile der fürstlichen Sammlungen wie Bilder, Büsten und vor allem Bücher beinhaltet, lässt sich die Aura vergangener Zeiten spüren. Verschiedene 360-Grad-Panoramen ermöglichen es, den Saal in unterschiedlichen Zuständen zu sehen: vor dem Brand, nach dem Brand in 2004 und nach der Restaurierung.

www.thueringen-entdecken.de