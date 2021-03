Virtueller Rundgang durch Tiefengrubener Anlage

Tiefengruben. Wasserversorgungszweckverband Weimar plant im Netz auch geführte Besichtigungen samt Videokonferenz

Was analog bereits seit einem Jahr nicht mehr möglich ist, funktioniert jetzt digital: Der Wasserversorgungszweckverband (WZV) Weimar bietet im Internet die Möglichkeit, die Trinkwasseraufbereitungsanlage Tiefengruben zu besichtigen. Gedacht ist der einen Einblick in die Trinkwasseraufbereitung und -versorgung unter anderem für den Schulunterricht in Heimatkunde oder in naturwissenschaftlichen Fächern. Dazu wurde ein von der Professur Siedlungswasserwirtschaft der Weimarer Bauhaus-Uni mit dem Bildungsverein der Ver- und Entsorgungsunternehmen Thüringen ursprünglich zur Ausbildung des beruflichen Nachwuchses entwickelter virtueller Rundgang an die Bedürfnisse von Laien angepasst.

Mit Trinkwasser aus der Mitte der 1950er-Jahre errichteten und grundhaft sanieren Anlage werden Kunden im westlichen Teil des Versorgungsgebietes des WZV – von Kranichfeld und Rittersdorf im Süden bis Markvippach (Landkreis Sömmerda) im Norden – mit bis zu 4000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag versorgt. Ebenso die Weimarer Ortsteile Tröbsdorf und Gaberndorf sowie das Wohngebiet Lützendorfer Straße und ein Teil des Gewerbegebiets Weimar-Nord.

Der Beginn der Wassergewinnung im Gebiet Tonndorf/Tiefengruben „steht im Zusammenhang mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte: Im Tal zwischen Tonndorf und München wurden Ende der 1930er-Jahre Tiefbrunnen zur Versorgung des KZ Buchenwald abgeteuft“, erläuterte der Werkleiter.

KZ-Häftlinge mussten unter unmenschlichen Bedingungen den Rohrgraben für die noch heute betriebene Leitung bis auf den Ettersberg ausschachten.

Zunächst läuft der virtuelle Rundgang ohne Zusatz-Informationen. Später sollen geführte Besichtigungen samt Videokonferenz mit einem Experten angeboten werden (Kontakt: anja.mueller@wasserversorgung-weimar.de).

www.wasserversorgung-weimar.de