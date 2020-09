Virtuoses Klavierkonzert in Weimar mit Gaswan Zerikly

Großes pianistisches Können und Einfühlungsvermögen in so unterschiedliche Klangwelten wie die Partita e-Moll von Bach, Beethovens Sonate e-Moll op. 90, Schuberts Sonate A-Dur D 664 und die Sonate a-Moll KV 310 von Mozart dokumentierte der Pianist Gaswan Zerikly am Mittwoch bei seinem Nachmittagskonzert im Forum Seebach. Im Rahmen der Interkulturellen Woche beeindruckte der aus Syrien gebürtige und in Weimar lebende Klavierprofessor mit einem von großer Virtuosität getragenen Solokonzert.