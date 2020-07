In einem Weimarer Taubenbestand ist eine Infektion mit dem Paramyxovirus festgestellt worden (Archivfoto).

Weimar. Infektion mit dem Paramyxovirus bei einem Taubenbestand in Weimar festgestellt.

Viruserkrankung bei Tauben in Weimar

In einem Taubenbestand im Stadtgebiet von Weimar ist eine Infektion mit dem Paramyxovirus festgestellt worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Es handele sich hierbei um den Erreger der Newcastle-Krankheit, auch atypische Geflügelpest genannt.

Die Newcastle Disease (ND) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die bei Hühnervögeln schwere Verluste verursacht. Bei Tauben sowie Enten und Gänsen verläuft die Erkrankung häufig deutlich milder. Eine Sonderform stellen Infektionen mit einer Variante des AP MV-1 dar, die sich insbesondere auf Tauben auswirkt und bei dieser Tierart Verluste verursacht. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich.

Die Übertragung erfolgt von Tier zu Tier über die Atemluft, direkten Kontakt oder durch Nahrungsaufnahme. Infizierte Tiere scheiden das Virus über Sekrete und Exkrete aus, auch über Eier. Eine indirekte Übertragung über Personen und Gegenstände ist möglich.

Taubenhaltern wird eine Impfung ihrer Tiere gegen das Paramyxovirus empfohlen. Da die Hühnerhaltung voll im Trend liegt und in Weimar zurzeit 188 Hühnerhalter gemeldet sind, Tendenz steigend, ist es nach Angaben der Stadt besonders wichtig, dass sich alle an die Impfvorgaben halten. Es besteht eine gesetzliche Impfpflicht gegen ND.