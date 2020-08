Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vocal-Swing mit orientalischen Einflüssen

Das Trio „Faya“ brachte am Samstagabend Vocal-Swing mit orientalischen Einflüssen, französisches Chanson mit brasilianischen Grooves und kapverdische Batuko mit barocker Polyphonie in den Kulturhof des Mon Ami. Elena La Conte (Gesang, Querflöte), Chiara Pellegrini (Gesang, Gitarre, Percussion) und Kristina van de Sand (Violine, Viola, Gesang) singen in allen Sprachen, die ihnen in den Sinn kommen und sorgten mit ihrem mitreißenden Temperament für gute Laune.