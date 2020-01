Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VocaLisa gibt zwei Konzerte

Zu zwei nachweihnachtlichen Konzerten lädt der Weimarer Frauenchor VocaLisa ein: Am Samstag, 11. Januar, 19.30 Uhr, gibt das Vokalensemble ein Konzert in der Notenbank Weimar. Ein zweites Konzert folgt am Dienstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, in der Jakobskirche. In dem knapp 60-minütigen Programm erklingen unter Leitung von Claudia Zohm weihnachtliche a-Cappella-Werke aus fünf Jahrhunderten und Benjamin Brittens „A Ceremony of Carols“ für Frauenchor, Solostimmen und Harfe. Britten verwendet in diesem Werk altenglische Texte aus dem Buch „The English Galaxy of Shorter Poems“. Er vertonte die Gedichte 1942 als Suite altenglischer Weihnachtslieder und griff auf musikalische Vorlagen aus dem 14. bis 16. Jahrhundert zurück, die er mit einem eigenen Stil arrangierte, erweiterte und mit einem gregorianischen Choral umrahmte.