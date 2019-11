Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volkshochschule Weimar besser als der Thüringer Durchschnitt

Zum vierten Mal nach 2005, 2010 und 2015 hat die Volkshochschule (VHS) Weimar am Freitag das Qualitätstestat für Erwachsenenbildungseinrichtungen in Thüringen überreicht bekommen. Dieses Testat belegt die fachliche wie auch räumliche und personelle Qualität der Weimarer Bildungseinrichtung und ist Voraussetzung für die Förderung der VHS durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir nach intensiver Prüfung erneut dieses Testat erhalten haben. Neben all den positiven Aspekten wie Angebotsbreite, Betreuung der Teilnehmenden oder das professionelle Selbstverständnis der Volkshochschule wurde aber auch deutlich, dass wir für eine ebenso erfolgreiche Zukunft die personellen und strukturellen Voraussetzungen gewährleisten müssen, um so die umfangreicher werdenden Aufgaben bewältigen zu können“, gibt VHS-Leiter Ulrich Dillmann zu bedenken.

Weiterbildungsdichte weit über dem Normalmaß

In dem Qualitätstestat des Instituts für Weiterbildung Beratung und Planung im Sozialen Bereich (iwis) an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena heißt es: „Die Weiterbildungsdichte der Volkshochschule Weimar liegt weit über dem Durchschnittswert für Thüringen. Hier zeigt sich, dass mit einer entsprechenden personellen, sachlichen und räumlichen Ausstattung dem Weiterbildungsbedarf der Bevölkerung besser als in anderen Städten und Kommunen entsprochen werden kann.“

Das gesamte Team lebt sein professionelles Selbstverständnis

Und weiter heißt es in dem Bericht: „Der deutlich zum Ausdruck kommende Gestaltungswille sowie die aus dem Bericht und den Gesprächen erkennbare Beschäftigung mit den einzelnen Qualitätsbereichen machen deutlich, dass das gesamte Team der Weimarer Volkshochschule das im Bericht zum Ausdruck gebrachte professionelle Selbstverständnis auch lebt.“ Zudem seien die gute Präsenz und Erreichbarkeit der VHS in der Stadt wesentliche Faktoren für ihren Erfolg. Eine wichtige Aufgabe der Zukunft sei es, neben dem klassischen Bildungsangebot insbesondere auch den Aufgaben im Grundbildungsbereich und in der Integrationsarbeit gerecht zu werden und somit zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts weiter beizutragen.

Vielfalt und gute Erreichbarkeit machen Markenkern aus

An der VHS sind derzeit rund 200 frei- und nebenberufliche Kursleiterinnen und Kursleiter tätig. Im Vorjahr realisierte sie 16.136 Unterrichtsstunden. Diese kommen durch 527 Kurse mit 4963 Belegungen zustande. „Die Volkshochschule Weimar ist ein Beleg für die Ergebnisse der bundesweiten Imagestudie des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, die zeigen, dass die Vielfalt und die gute Erreichbarkeit den Markenkern der Volkshochschulen ausmachen“, stellten die beiden Wissenschaftler Erich Schäfer und Antje Ebersbach von iwis fest, die den Bericht erstellt haben.