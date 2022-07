Sperrscheiben finden sich nächste Woche in der Alexander-von-Szpinger-Straße.

Vollsperrung am Schießhaus in Weimar

Weimar. Von Montag bis Donnerstag kommender Woche wird die Alexander-von-Szpinger-Straße wegen Bauarbeiten gesperrt.

Auf Verkehrseinschränkungen müssen sich in der kommenden Woche die Anlieger und Besucher im Wohngebiet am Weimarer Schießhaus einstellen. Von Montag, 11. Juli, bis voraussichtlich zum Donnerstag, 14. Juli, ist dort die Alexander-von-Szpinger-Straße für die Durchfahrt voll gesperrt. Grund dafür sind nötige Asphaltarbeiten im Bereich der Fahrbahn. Für Anlieger bleibt in dieser Zeit aber die Zufahrt aus beiden Richtungen bis zur Baustelle frei.