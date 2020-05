Im Gretelweg wird am Mittwoch gebaut.

Weimar. Eine Ein-Tages-Baustelle wird am Mittwoch eingerichtet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vollsperrung im Gretelweg

Eine eintägige Baustelle legt am Mittwoch den Verkehr im Gretelweg zwischen Buttelstedter Straße und Karl-Borchert-Straße lahm. Sie wird nach Angaben der Stadtverwaltung am 20. Mai zwischen 7 Uhr und 16 Uhr komplett gesperrt und bleibt nur für Anlieger als Sackgasse bis zur Baustelle frei. Dort wird eine Reparatur am Abwasserkanal ausgeführt.