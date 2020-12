Montag erfolgt nun die schon länger angekündigte Kabelverlegung an der Jakobstraße.

Vollsperrungen am Montag

Mit drei Vollsperrungen beginnt die Woche in Weimar. Die Georg-Herwegh-Straße ist Montag bei Nr. 27 für den Aufbau einer Kabelbrücke zwischen 7 und 16 Uhr gesperrt. In der Rollgasse wird Montag ein Umzug durchgeführt. Die Straße ist auf Höhe Nr. 1 zwischen 7 und 14 Uhr gesperrt und kann nur aus der Friedensstraße befahren werden. Die Jakobstraße wird an der Kreuzung Untergraben von Montag bis Mittwoch für eine Kabelverlegung gesperrt. Sie ist vom Herderplatz aus Sackgasse.