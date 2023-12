Vom Dunkeln zum Licht

Eine Frau zündet eine Kerze während des Adventskonzertes in einer Kirche eine Kerze an. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Apolda Ilona Giese über die tägliche Zuversicht eines Neubeginns

Viele Adventslieder begleiten uns in dieser besonderen Zeit vor Weihnachten. Adventliche Konzerte erfreuen uns oder wir singen selber. Ja, die Adventszeit ist schon besonders. Diese Zeit ist geheimnisvoll und lichterfüllt.

Die Zeit des Wartens auf Weihnachten soll uns auch Raum schenken für die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, auf Weihnachten, auf die geweihte Nacht. Advent heißt Ankunft. Christen warten auf den Gottessohn.

In dieser Zeit, in dieser dunklen Jahreszeit, erleben wir die Bedeutung des Lichts wieder neu. Fenster werden von Lichterbögen und leuchtenden Sternen erhellt. Im vorgegeben Wechsel von Tag und Nacht, Licht und Dunkelheit ist es um Mitternacht am dunkelsten. In der Mitte der Nacht beginnt der neue Tag. Licht breitet sich aus. Der neue Tag kündigt sich an mit dem Strahlen des Morgensterns, . So wechseln sich Licht und Dunkel ab.

In der Trübnis gewiss sein, dass eine hellere Zeit kommt

Auch in unserem Leben wechseln sich Tage der Dunkelheit mit lichterfüllten Zeiten ab. Wir erleben Krankheit, Unsicherheit, Ängste. Da ist kein Platz für Licht. Die Welt erscheint trostlos und dunkel.

Wie schön ist es dann, auch wieder Freude zu erleben, Tage voller Hoffnung und Zufriedenheit. Dann fühlen wir auch an trüben Tagen Licht und Wärme.

Am Sonntag ist der dritte Advent. Wieder kommt ein Kerzenschein dazu. Licht breitet sich weiter aus. Die dunkle Zeit wird sichtbar und spürbar heller. In einem Adventslied heißt es: Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit.

Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Ich höre Hoffnung und die Zusage, dass der lebendige Gott unseren Lebensweg begleitet. Er verlässt uns nicht, ganz gleich, wie dunkel, trostlos uns die Zeit erscheint. Licht durchbricht die Dunkelheit. Wärme breitet sich aus. Zünden wir Lichter der Liebe, der Hoffnung, des Friedens an.

So kann die Adventszeit eine lichterfüllte Zeit werden. Ich wünsche Ihnen einen friedvollen und lichterfüllten dritten Advent.

Ilona Giese ist Gemeindepädagogin im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt