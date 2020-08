„Vom Glück der Provinz“ in ACC Galerie

Weimar. Zwei neue Ausstellungen werden am Donnerstag, 27. August, in der ACC Galerie am Burgplatz 1 in Weimar eröffnet.

Thüringen ist reich an Kultur, aber schwach an Struktur. Was soll, was ist, was kann Thüringen heute sein? Ein Ausstellungsreigen vernetzt Thüringer Regionen jenseits der Städtekette Erfurt-Weimar-Jena mit dem Kunstfest. Die ACC Galerie Weimar und der Jenaer Kunstverein haben zehn kleine Ausstellungsprojekte ausgewählt beziehungsweise mitinitiiert, die das Land 100 Jahre nach seiner Gründung reicher machen. Die Projekte kann man sowohl vor Ort, als auch gebündelt in den zentralen Ausstellungen in Jena und Weimar besuchen. „Vom Glück der Provinz“ kündet von Donnerstag, 27. August, 18 Uhr, im ACC eine Ausstellung. Um 19 Uhr schließen sich ebenfalls am Burgplatz die Vernissage und Buchpräsentation „El Caballero Gustavo Bergenroth“ an. Die Begrüßungsreden finden wegen der Abstandsregeln und Hygieneauflagen vor dem ACC statt.