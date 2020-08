„Vom Glück der Provinz“ und „Entzifferung der Wirklichkeit“

Weimar. Die ACC Galerie öffnet ihre Pforten am Donnerstag, 27. August, für zwei neue Ausstellungen, die beide ebenso inhaltsreich wie inspirierend sind.

Gleich zwei Ausstellungen starten am Donnerstag, 27. August, in der ACC Galerie „Vom Glück der Provinz“ kündet in den Räumen des ersten Obergeschosses eine detail- und inhaltsreiche Exposition zum Kunstfest. Sie ist Teil einer mit dem Jenaer Kunstverein veranstalteten, thüringenweiten Netzwerk-Ausstellung, die 10 Kleinstädte und Dörfer einbezieht. Zum 100-jährigen Jubiläum des Freistaates wird nach den Worten von ACC-Galerist Frank Motz gezeigt, „was Thüringen lebens- und liebenswert“ macht. Die von Norbert W. Hinterberger kuratierte Präsentation im zweiten Obergeschoss entschlüsselt „Geheime Schriften“.