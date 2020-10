Das Fachwerkhaus mit seiner markanten Glocke über dem Eingang gehört seit nunmehr 50 Jahren der Familie Noster. Daran wird am 20. Oktober erinnert.

Weimar. Jürgen Noster hat Interessierte für den 20. Oktober in das einstige Lokal „Bratwurstglöckl“ eingeladen

Einen Blick hinter die Kulissen des einstigen Lokals „Bratwurstglöckl“ in der Carl-August-Allee können Interessierte am 20. Oktober werfen. Dazu hat Inhaber Jürgen Noster eingeladen, dessen Familie das 101 Jahre alte Gebäude seit nunmehr 50 Jahren gehört. Unter dem Motto „Vom Kutscher-Haus zur Trommelschule“ möchte er dieses Jubiläum mit Neugierigen begehen und erinnerte: Zwei Kriege, Straßenbahn, die Wende und eine Wasserkatastrophe habe das Gebäude gut überstanden, das er seit dem vergangenen Jahr als Trommelschule nutzt. Wer möchte, dürfe bei der kleinen Feier auch die sechs Zentner schwere, 1936 in Apolda gegossene Glocke mit ihrem reinen Ton F anschlagen.