Vom „Rausch der Farben“ bis zum Ateliergeflüster

Zum Abschluss des Herbstsemesters öffnete die Weimarer Mal- und Zeichenschule am Sonntag ihre Pforten ganz weit: Präsentiert wurde in den Räumen an der Seifengasse 16, was in den Kursen entstanden ist. „Es war die bislang am besten besuchte Werkschau“, resümiert Malschul-Mitarbeiterin Anne Stechert. Den Besuchern wurde ein Blick auf junge Kunstwerke, besondere Talente und freigesetzte Kreativität geboten. Parallel dazu wurde die neue Hausausstellung „Im Rausch der Farben“ mit Arbeiten aus den Malereikursen von Roger Bonnard eröffnet. Unabhängig von künstlerischer Vorbildung kann in seinen Kursen die Malerei als vielschichtiger Prozess erlebt werden. Die neue Hausausstellung ermöglicht einen Blick auf das farbenprächtige und facettenreiche Schaffen von Kursanten und Kursantinnen des langjährigen Malschuldozenten. Die Ausstellung ist bis zum 31. August zu besichtigen (Mo-Do, 9-18 Uhr und Fr 9-12 Uhr). Wie Anne Stechert weiter informiert, geht es nach den Winterferien in der Malschule weiter: Das neue Semester beginnt am 17. Februar.

Freuen dürfen sich Kunstfreunde auf die neue Kunstreise der Mal- und Zeichenschule, die am 25. April nach Dresden führt. Geplant sind Besuche in der Gemäldegalerie Alte Meister und im Kupferstichkabinett. Ganz neu aufgenommen wird im Frühjahrssemester das Ateliergeflüster am Abend. Darauf weist Anne Stechert hin. Das neue Veranstaltungsformat erlaubt Kunstsinnigen die intensive und persönliche Begegnung mit einem Künstler. Wer verstehen möchte, wie eine Zeichnung durchkomponiert werden kann, sich in Ölmalerei oder dem Aktzeichnen ausprobieren will oder einen Liederabend mit Wein und Thüringer Spezialitäten bevorzugt, wird an dem monatlich einmal stattfindenden Angebot seine Freude haben. Anmelden können Kunstfreunde sich für ein Ateliergeflüster mit Julia Kneise (6. März), Klaus Nerlich (3. April), Nadine Wehrli (5. Juni) und Frank Steenbeck (3. Juli).

Freie Kapazitäten gibt es auch in einigen Workshops, informiert Anne Stechert. So können Interessierte am 22. Februar bei Max Roßner die Technik der Alugraphie und Zinkographie entdecken. Ebenfalls noch wenige freie Plätze gibt es im Wochenend-Workshop Aktzeichnen mit Karsten Kunert (28. und 29. Februar). Der Intensivkurs bietet nach Angaben aus der Malschule eine breite Palette an Wissensvermittlung, Sehtraining und Theorievermittlung. Verlegt auf den 27. bis 29. März wurde der Wochenend-Workshop „Papierskulpturen – Bau dein eigenes Lichtobjekt“ mit Philine Görnandt. Die Künstlerin beschäftigt sich mit organischen Formen, indem sie Schicht für Schicht in ihrem gewählten Material Lichtskulpturen plastiziert. Mit dem Holzschnitt macht Martin Max die Teilnehmer seines Kurses vertraut (13. und 14. März). Er vermittelt die Technik vom Entwurf bis zum Druck.

Auch für die Wochenkurse des Frühjahrssemesters vom 17. Februar bis 10. Juli können sich Interessierte anmelden. Ob im gewünschten Kurs noch Plätze frei sein, zeigt ein Blick auf die Homepage www-malschule-weimar.de. Dort sind unter dem Stichwort „Angebote“ alle Kurse aufgelistet. Mit jährlich mehr als 70 Wochenkursangeboten, 35 Workshops, zahlreichen Ferienaktionen für Kinder, großen überregionalen Schulprojekten und wichtigen Kooperationen mit den Weimarer Museen und anderen Partnern zählt die Weimarer Mal- und Zeichenschule zu den wichtigen und bedeutenden Bildungseinrichtungen Thüringens.

Weimarer Mal- und Zeichenschule, Seifengasse 16, Tel. (03643) 505524; E-Mail: info@malschule-weimar.de