Als „work in progress“ erschafft der Weimarer Maler Dieter M. Weidenbach zur Aufführungsserie von „Brüder und Schwestern“

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Zeitbeben erfasst: Gemälde spannt autobiografischen Bogen

Zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls bringt das DNT im E-Werk den Theaterabend „Brüder und Schwestern“ in einer Inszenierung von Intendant Hasko Weber auf die Bühne. Christian Tschirner hat die Bühnenfassung von Birk Meinhardts zweiteiligen Roman über die Familie Werchow erarbeitet. Die Familiensaga thematisiert das Ende der DDR und den Aufbruch in die gesamtdeutsche Wirklichkeit. Der Zuschauer wird dabei jedoch nicht nur Schauspielkunst, sondern sukzessive auch die Entstehung eines rund 15 Meter langen und 2 bis 3 Meter hohen Kunstwerks erleben.

Mit Dieter M. Weidenbach fand Hasko Weber einen Künstler, der den Mut hat, sich dieser gewaltigen Herausforderung zu stellen. Eine Herausforderung, die ihn mobilisiere, weil er „mit dem Ensemble arbeite, es begleite“. Eines nimmt der einstige Meisterschüler von Willi Sitte vorweg: Es empfiehlt sich, mehrere Vorstellungen zu besuchen, um die schrittweise Entstehung des riesigen Gemäldes bis zu seiner Vollendung bei der letzten der geplanten Vorstellungen im April zu erleben. Wenigstens drei Mal sollten Kunst- und Theaterfreunde in die Vorstellungen kommen, wenn sie diesen Prozess erleben wollen.

Bereits einmal hat Dieter M. Weidenbach mit einem Theater zusammengearbeitet – 1997 in Köln. Doch damals entstand ein Bühnenbild, erinnert er. Dieses Mal aber schaffe er vor den Augen des Publikums ein eigenständiges Kunstwerk. „Es ist keine Illustration, keine Kulissenmalerei“, macht er den Unterschied deutlich. Es mache Spaß, aber es sei auch „Schwerstarbeit, weil die Arbeit an dem Monumentalbild emotional und physisch mit höchster Anspannung verbunden ist“. Gleichwohl genieße er die Zusammenarbeit mit dem Theater. Denn „mein Beruf ist ein sehr einsamer Beruf“, unterstreicht Dieter Weidenbach.

Keine Illustration und keine Kulissenmalerei

Jetzt aber sei er „ständig von Menschen umgeben“. Das empfindet Dieter Weidenbach als „wunderbar“ und als „sehr anregend“. Er fühle sich „integriert, gehöre dazu“.

Für das Monumentalgemälde mit dem Titel „Zeitbeben“ habe er ein Gesamtkonzept entworfen. Er lege über das Stück gewissermaßen eine Folie. Und verarbeite seine eigenen Erfahrungen in der DDR. Versatzstücke seines Werkes tauchen auf. Wer die Uraufführung besucht, findet keine weißen Bildtafeln vor. Weidenbach hat schon die Grundierung vorgenommen, hat bereits mit Bildinhalten begonnen.

Das Schaffen des 1945 in Stendal geborenen Dieter M. Weidenbach, der 1985 die DDR verließ und 1993 nach Weimar zurückkehrte, war immer ein kritischer Kommentar zum politischen Experiment des ‚realen Sozialismus‘. Als „work in progress“ gestaltet er im Verlauf der geplanten Aufführungsserie live dieses großflächige Wandgemälde, das nach Angaben des Künstlers einen geschichtlichen und künstlerisch-autobiografischen Bogen bis in die Gegenwart spannen wird. Das Kunstwerk besteht aus 15 Segmenten, die nach Abschluss Transport und Lagerung ermöglichen.

Weidenbachs Werk steht dabei ebenso wie die musikalischen Interventionen des aus Eisenhüttenstadt stammenden, international gefeierten Komponisten Sven Helbig im direkten Verhältnis zum Spiel des Ensembles. Es spielen Nadja Robiné, Isabel Tetzner, Nahuel Häfliger, Sebastian Kowski, Philipp Otto und Lutz Salzmann.

Die Premiere ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen folgen am 13. und 27. November, am 15. Dezember sowie ab Januar 2020