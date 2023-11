Von Göteborg zu Goethe

Jens Lehnert über WeimarsWerben um Nordeuropa-Touristen.

Zugegeben, an Frankfurt als der Geburtsstadt Goethes lässt sich nicht rütteln. Auch nicht an seinen Studienorten Leipzig und Strasbourg und an seiner Zeit als Advokat in Wetzlar, wo er an der unerwiderten Liebe zu Charlotte Buff litt und die Nachwelt später in seinem jungen Werther daran teilhaben ließ. Doch an allem, was sich danach um, mit, durch und bei Goethe ereignete, hat auch Weimar seine Aktie. Immerhin 57 Jahre lang nahm der Dichter hier ersten Wohnsitz – und hernach die ewige Ruhestätte.

Dennoch scheint Weimar von Goethe nicht genug zu bekommen. Dieser Tage war die Weimar GmbH in Schweden unterwegs, um für die Thüringer Kulturstadt die touristische Werbetrommel zu rühren. Vor der Pandemie lagen die Reisenden aus Skandinavien inklusive Finnland beim Auslandsranking der Weimarer Übernachtungen auf Platz 8, im zurückliegenden Jahr waren sie auf Platz 6 geklettert. Und die Touristiker ahnen: Da geht noch mehr. Und wo leiht man sich das Ohr, um den Nordeuropa-Markt weiter für sich zu begeistern? In Stockholm? Kopenhagen? Oslo? Nein! Genau: in Göteborg!