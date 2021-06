Von wegen der Lokführer hat sich verfahren

Jena. Grund für Umleitung auf der Schiene war liegengebliebener IC. Freitagnacht kommt Flixtrain nach Jena

Die Umleitung von RE 3666 hat am Sonntag vielen Pendlern am Westbahnhof Rätsel aufgegeben. Der Eilzug auf dem Weg nach Nordhessen hätte abends am Westbahnhof halten sollen, fuhr aber von Jena-Göschwitz kommend überraschend zum Paradiesbahnhof und bog erst in Großheringen nach Weimar ab. „Da hat sich der Lokführer wohl verfahren“, berichtete ein Leser tags darauf mit einem Augenzwinkern der Redaktion. Als er am Westbahnhof wartend im DB-Navigator vom Extrahalt in Paradies gelesen hatte, war es es für ihn zu spät, die Beine in die Hand zu nehmen.

„Der Zug musste sehr kurzfristig über Jena-Paradies und Camburg nach Weimar umgeleitet werden, da die Strecke über Jena West gesperrt war“, berichtet Bahnsprecher Jörg Bönisch auf Zeitungsnachfrage. In Großschwabhausen war der vorausfahrende IC 2150 wegen einer technischen Störung liegengeblieben. Dieser setzte seine Fahrt mit mehr als einer Stunde Verspätung um 20.04 Uhr fort. Der IC war dann fast zeitgleich mit dem umgeleiteten Regionalexpress in Erfurt. Zum Ende der Woche gibt es weitere Neuerungen für die Jenaer Eisenbahnwelt. Das Unternehmen Flixtrain verbindet Jena ab 17. Juni umsteigefrei mit München oder Berlin und Hamburg. Die Züge (je einer in jede Richtung) fahren nur an einigen Wochentagen und nachts oder frühmorgens ab Jena.