Vor den Toren von Weimar: Ettersburger Gespräch mit Simon Strauß

Die Reihe der Ettersburger Gespräche findet am Donnerstag, 23. März, ab 19 Uhr im Weißen Saal ihre Fortsetzung. Dabei spricht Simon Strauß mit Michael Helbing, Kulturredakteur unserer Zeitung, und stellt seine Novelle „zu zweit“ vor.

Simon Strauß, geboren 1988, studierte Altertumswissenschaften und Geschichte in Basel, Poitiers und Cambridge. Er ist Mitgründer der Gruppe „Arbeit an Europa“. 2017 promovierte er an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „zu zweit“ erzähle von einem Ausnahmezustand, einer Welt ohne festen Boden. Die Novelle frage, wie zwei Fremde, die unterschiedlicher nicht sein könnten, doch zusammenfinden.

Tickets zu 12 Euro sind im Internet reservierbar unter www.schlossettersburg.de.